Diskussion mit Verfassungsschutzpräsident Haldenwang „Islamismus – auch ein Duisburger Problem?“

Der brutale Überfall der Hamas auf Israel hat auch in Duisburg Menschen zu Demonstrationen auf die Straße gebracht. So gab es gleich mehrere Kundgebungen, in denen zu Solidarität mit Palästina aufgerufen wurde. In einem Fall ging es auch um Solidarität mit dem palästinensischen Netzwerk Samidoun, das in Israel als terroristisch eingestuft wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte angekündigt, Samidoun verbieten zu wollen. Gibt es also auch in Duisburg die Gefahr von Antisemitismus und Islamismus?