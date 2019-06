Gastspiel im Theater : Mauern trennen Menschen

Duisburg Das Theater Strahl Berlin gastierte im Duisburger Theater mit dem Schauspiel „#BerlinBerlin".

Die vier Theaterautor/innen Sina Ahlers, Uta Bierbaum, Günther Jankowiak und Jörg Steinberg sind aus Ost und West, geboren vor und nach der „Wende“. Sie hatten in einem kollektiven Schreibprozess dieses Stück über das Leben in einer geteilten Stadt entwickelt. Eine Familiengeschichte zwischen Ost und West stellt darin die Frage nach dem Sinn von Mauern, die uns trennen und immer wieder neu errichtet werden. Die Hauptfigur Ingo wird am Tag des Mauerbaus in Ost-Berlin geboren. Auf seinen Vater wartet er vergebens, denn der konnte an jenem 13. August 1961 nicht mehr zurück von seiner Arbeitsstelle in West-Berlin zu seiner Familie in den Osten und lebt nun längst mit seiner neuen Familie in West-Berlin. Seine Mutter schweigt und das Leben in der DDR wird immer schwieriger. Doch als das „Hierbleiben“ für Ingo nicht mehr geht und er endlich „rüber“ darf, ganz legal per Ausreiseantrag, ist der 9. November 1989 und die Grenze endlich offen.