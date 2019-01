Gastspiel im Stadttheater: Quantenphysik und Sterbehilfe

Duisburg Suzanne von Borsody spielte eine der beiden Rollen im Theater-Gastspiel „Konstellationen“.

Angenommen, es gäbe eine unüberschaubare Anzahl von Paralelluniversen, die sich bei jeder gefällten Entscheidung weiter verzweigen, so würde auch unser Leben in unendlichen vielen Varianten existieren. Dieser Theorie folgend, entwickelte Nick Payne eine originelle Dramaturgie für „Konstellationen“, indem er dasselbe Geschehen immer wieder anders erzählt, in den einzelnen Szenen zurückspringt und alternative Entwicklungen ausprobiert. Manchmal ist sogar das Ergebnis der jeweiligen Szene das Gleiche, nur auf dem Weg dorthin hat in der Variante der jeweils andere dominiert oder emotionaler gehandelt.