Von Mauern und Menschen : Theater Strahl aus Berlin gastiert in Duisburg

Theater Strahl aus Berlin gastiert in Duisburg

Das Stück beschreibt das Leben in einer geteilten Stadt. Foto: Jörg Metzner

Das Theater Strahl Berlin gastiert am Dienstag mit „#BerlinBerlin – von Mauern und Menschen“ um 19.30 Uhr im Großen Haus des Theaters Duisburg.

Für Ingo ist die Berliner Mauer alles andere als ein „Wimpernschlag der Geschichte“. 1961, am Tag des Mauerbaus geboren, wird die Errichtung des „Antifaschistischen Schutzwalls“ sein Leben in Ost-Berlin bestimmen. Auf seinen Vater wartet er vergebens, denn der lebt längst mit einer neuen Familie in West-Berlin, seine Mutter schweigt und sein Heimatland mauert sich immer weiter ein. Doch als das „Hierbleiben“ für Ingo nicht mehr geht und er endlich ganz legal „rüber“ darf, ist der 9. November 1989 und die Grenze ist plötzlich offen.