Nach niederländischem Vorbild Arcade-Halle soll 2024 in Duisburg eröffnen

Airhockey, Motorradsimulator und Videospiele am Automaten. Für all das soll es im kommenden Jahr einen Ort in Duisburg geben – ein bisschen Retro und ein bisschen zurück in die 80er Jahre in den USA. Im Leerstand in der Königstraße, in dem zuvor der Fastfood-Riese McDonald’s Burger und Pommes verkaufte, soll schon im ersten Quartal 2024 eine Arcade-Halle eröffnen.