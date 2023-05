Medienbericht Terrorverdächtiger aus Duisburg informierte sich über Sprengstoff und Giftgas

Derzeit sitzt D. in Untersuchungshaft. Er steht auch unter dringendem Tatverdacht, einen 35-Jährigen am Ostersonntag in der Duisburger Altstadt getötet zu haben. Spezialeinheiten der Polizei hatten ihn in der Nacht zum Sonntag nach Hinweisen von zwei Bekannten in seiner Wohnung in der Nähe des Fitnessstudios festgenommen. Er schweigt zu den Vorwürfen.