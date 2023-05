Mutmaßlicher Terrorist aus Duisburg Wer ist Maan D.?

Zwei Tage nach der Festnahme steht Herbert Reul in einer Kunsthalle in Duisburg. Der Termin war lange geplant, es ist der Frühlingsempfang der Duisburger CDU. In der Cubus Kunsthalle, nur wenige Meter entfernt von den Tatorten, wollte der Innenminister über sein Lieblingsthema referieren: Innere Sicherheit, null Toleranz, Clan-Kriminalität, das ganze Programm. Reul wirkt an diesem Abend ungewohnt ratlos.