Verkaufsoffene Sonntage in Duisburg 2022 : An diesen Sonn- und Feiertagen sind die Geschäfte geöffnet

Tadek Golinczak erstellt Holzfiguren mit einer Kettensäge auf dem Kunsthandwerkermarkt. Dies ist traditionell der erste Termin im Jahr. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Als „Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung“ sieht die Verfassung Sonn- und Feiertage an. In Duisburg soll es davon auch 2022 wieder zahlreiche Ausnahmen geben – die verkaufsoffenen Sonntage. Wann und wo sie in diesen Jahr in Duisburg geplant sind.