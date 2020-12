Polizei Duisburg vermutet Brandstiftung : Tennishalle in Walsum brennt aus

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg Eine leerstehende Tennishalle an der Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße in Walsum hat am Montag gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, verletzt wurde niemand. Die Kripo sucht nun Zeugen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Montagmittag an der Kreuzung Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße eine leerstehende Tennishalle in Flammen aufgegangen. Zeugen hatten Feuer sowie die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungskräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Polizei die Straße für knapp 20 Minuten sperren.

Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen und geht zurzeit von Brandstiftung aus. Die Ermittler vom zuständigen Kriminalkommissariat 11 suchen Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Die Beamten bitten zudem den Eigentümer, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweisgeber können sich beim Kriminalkommissariat 11 telefonisch unter der Rufnummer 0203 2800.

