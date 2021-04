Naturschutz in Duisburg : Neue Nistkästen für Meisenfamilien

Von links: Michael Synowczyk (Jobcenter), Benjamin Rohloff und Michael Zielkowski (Ranger) und Frank Förster (Diakoniewerk). Foto: Diakoniewerk Duisburg

Duisburg Bei einer Jobcenter-Maßnahme entstanden die kleinen Holzhäuser. Gebaut wurden sie in der Werkstatt des Diakoniewerks Duisburg. Die Teilnehmer sollen wieder an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Mehr als 50 Meisenkästen wurden in den vergangenen Monaten in der Tischlerei des Diakoniewerks Duisburgs hergestellt. Unter der fachkundigen Aufsicht der Tischlermeister und Tischlergesellen produzierten die Teilnehmer der sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH) des Jobcenter kleine Häuser aus Fichten- und Tannenholz, die die Meisen und ihren Nachwuchs vor Kälte und vor Raubvögeln schützen sollen.

In der Tischlerei des Diakoniewerks Duisburg entstehen vielfältige Produkte aus Holz. Das Arbeitsergebnis der AGH-Maßnahme sollte per Definition einen Nutzen für die Allgemeinheit haben und nicht in Konkurrenz stehen zu regulärer Beschäftigung. „So sind wir auf die Idee mit den Nistkästen gekommen“, erklärt Frank Förster, Tischlergeselle und Anleiter für Maßnahmeteilnehmende beim Diakoniewerk Duisburg.

„Mit Nistkästen für Meisenfamilien möchte das Team der Tischlerei einen Beitrag zum Naturschutz leisten, da viele Vögel in Duisburg vor allem in dicht besiedelten Gebieten keine geeigneten Brutplätze finden können. Mit dem RVR Ruhr Grün wurde ein perfekter Partner gefunden, der sich mit seinen Rangern um die Ausbringung der Nisthilfen im Stadtgebiet kümmert.“

Die Werkstatt der Tischlerei ist Teil des Qualifizierungszentrums im Diakoniewerk mit verschiedenen Ausbildungs- und Umschulungsangeboten. Hier werden auch in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Duisburg verschiedene AGH-Maßnahmen angeboten.

Die Teilnehmenden werden über eine regelmäßige Beschäftigung wieder an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt und leisten zusätzlich einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Umweltschutz. Für die Zukunft stehen noch weitere nachhaltige Produkte auf dem Plan wie beispielsweise Insektenhotels und Kästen für Wildbienen.

„Hier werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits leisten die Teilnehmer mit dem Bau der Nistkästen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Singvögel hier in der Region. Zum anderen lernen sie, sich nach längerer Zeit der Arbeitslosigkeit wieder in einen Arbeitsprozess einzugliedern und erweitern ihre beruflichen Kenntnisse in der Tischlerei“, erläutert Michael Synowczyk, Teamleiter im jobcenter Duisburg. „Das Ziel dieser AGH ist es, den Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu geben.“

Das Jobcenter Duisburg finanziert zurzeit rund 150 dieser AGH-Plätze in der Tischlerei des Diakoniewerks. Die Ranger des RVR Ruhr Grün verteilen die neuen Nistkästen auf den verbandseigenen Flächen im Raum Duisburg, so entlang des Radweges an der HOAG-Trasse und im Baerler Busch.

Das Hauptbrutgeschäft der heimischen Meisenarten findet im März und April statt. „Zurzeit gibt es zu wenig geeignete Brutplätze. Es ist wichtig, dass sich die Meisen weiter vermehren, da sie zum Beispiel ein wichtiger Gegenspieler des Eichenprozessionsspinner sind und helfen können, der Massenvermehrung biologisch entgegen zu wirken“, erklärt Benjamin Rohloff vom RVR Ruhr Grün. „Während der Aufzucht der Jungen fliegen die Meisen-Eltern bis zu 300 Mal am Tag aus, um Insekten für den Nachwuchs zusammeln, pro Brut kommen so etwa zwei Kilogramm Insekten zusammen.“

(RP)