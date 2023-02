Vorhaben für den Innenhafen und den Duisburger Süden Was Tecklenburg nun auch für 6-Seen-Wedau plant

Duisburg · Bauunternehmer Hermann Tecklenburg aus Straelen will sich stärker in Duisburg engagieren: Neben seinen Plänen für den Eurogate-Nachfolge am Innenhafen hat er nun auch ein Baufeld auf dem Gelände von 6-Seen-Wedau gekauft. Was das Unternehmen dort jetzt plant.

27.02.2023, 13:21 Uhr

So soll das Wohnquartier aussehen, das das Unternehmen in Wedau plant. Foto: Tecklenburg GmbH

Die Tecklenburg GmbH mit Niederlassungen in Düsseldorf und Straelen hat ein Grundstück mit einer Größe von 7940 Quadratmetern auf dem Gelände gekauft, teilte die Gebag jetzt mit. Das Baufeld liegt im südlichen Teil des zukünftigen Quartiers „Neue Gartenstadt“. Zum Kaufpreis machten die Beteiligten keine Angaben.