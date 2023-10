Technologiezentrum Wedau-Nord „Das Projekt wird die Zukunft unserer Stadt nachhaltig verändern“

Uni-Rektorin Prof. Barbara Albert, OB Sören Link, Bernd Wortmeyer und DBI-Chef Prof. Rasmus Beck stellten das Projekt am Mittwoch in der Richthalle vor. „Das Projekt wird die Zukunft unserer Stadt nachhaltig verändern, technologieaffine Unternehmen, Start-ups und Forschung zusammenbringen und neue Wertschöpfung in die Stadt bringen“, so Oberbürgermeister Sören Link. Wie dies im Detail umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest. Vor allen Dingen bleibt eine große Frage offen: Werden sich die Ingenieurwissenschaften der Uni hier ansiedeln oder gibt es nur einen Austausch mit der Uni und entsprechenden Start-ups aus dem wissenschaftlichen Umfeld? Barbara Albert sieht das Technologiezentrum „optimaler Weise“ in unmittelbarer Nähe zum Ingenieurs-Campus. „Das ist aber noch nicht entschieden und noch in der Prüfung. Ich sehe dem Ergebnis mit Freude entgegen.“