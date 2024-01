Tötungsdelikt in Duisburg Nach Leichenfund – Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen fest

Im Zusammenhang mit dem getöteten 51-Jährigen, dessen Leichnam am Montag, 15. Januar, von zwei Zeugen im Alter von 31 und 63 Jahren in einem unbewohnten Gebäude an der Straße An der Bleek aufgefunden wurde, haben Einsatzkräfte der Polizei Duisburg einen weiteren Mann (33) festgenommen.