Totes Baby in Container : Tatverdächtige im Fall „Mia“ festgenommen - zweites totes Kind gefunden

Duisburg Im Fall des toten Babys Mia, das in einem Altkleider-Container aus Duisburg in Polen gefunden wurde, ist eine 35-Jährige festgenommen worden. Die Polizei fand eine weitere Babyleiche.

Hinweise brachten die Ermittler am Freitag auf die Spur einer möglichen Tatverdächtigen aus dem Stadtteil Rumeln, berichtet die Polizei am Samstag. In der Nacht zum Samstag (1. Dezember) durchsuchten die Kripobeamten schließlich die Wohnung der 35-Jährigen. Sie fanden umfangreiches Beweismaterial, darunter blutige Bettlaken und eine weitere Babyleiche, so die Ermittler.