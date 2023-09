Polizei Duisburg sucht Zeugen Tankstellen-Betrüger schleift Mitarbeiterin an der Fahrertür mit

In der Nacht zum vergangenen Samstag (2. September) rollte gegen 2.35 Uhr ein blauer VW Polo auf ein Tankstellen-Gelände an der Duisburger Straße (in Höhe der Karl-Morian-Straße) in Neumühl. Weil die Kennzeichen mit Klebeband befestigt waren, fiel das Fahrzeug sofort einer Mitarbeiterin (36) ins Auge. Sie verließ den Verkaufsraum, sprach den tankenden Mitfahrer an.