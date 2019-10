Duisburger Musical-Theater : TaM-Betreiber meldet Insovenz an

TaM-Betreiber meldet Insovenz an

Das Theater am Marientor.

Duisburg Die Betreibergesellschaft des Duisburger Musicaltheaters am Marientor hat am Mittwochmorgen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Duisburg gestellt. Der Theaterbetrieb soll aufrecht erhalten werden.

Die finanziellen Sorgen der Betriebsgesellschaft des Theaters am Marientor sind größer als gedacht. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor, die das Theater über das PR-Büro Mohrs am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach habe die Betriebsgesellschaft am Mittwochmorgen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Duisburg gestellt.