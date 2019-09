„Tag des Offenen Ateliers“ : Viel Bewegung in der Duisburger Kunstlandschaft

Kerstin Gabrielli neben ihrem Lieblingsbild – gemalt mit sogenannter Rastertechnik. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Im Rahmen des „Offenen Ateliers“ öffneten am Wochenende viele Duisburger Künstlerinnen und Künstler ihre heiligsten Räume.

„Offenes Atelier DU 2019“ heißt das an diesem und am nächsten Wochenende zum 16. Mal durchgeführte Veranstaltungsformat, das stadtweit vom Duisburger Kulturbüro organisiert und ausgerichtet wird und an dem mehr als 150 Duisburger Künstler teilnehmen. Für zwei Ateliers bedeutete das vergangene Wochenende aber eine Zäsur: Während das eine am Samstag neu eröffnete, schloss das andere am Sonntag seine Pforten.

Mit einer Ateliereröffnung innerhalb der Ateliergemeinschaft am Landschaftspark startete die seit vier Jahren bestehende Kunstadresse in Duisburg-Neumühl in die diesjährige Duisburger Veranstaltungsreihe. Als neue Vierte im Bunde, neben Dorothee Impelmann, Christiane Konau und Gabriele Petrick, hat sich die Malerin und Zeichnerin Christiane Kaus dort angesiedelt.

Christiane Kaus in ihrem neuen Atelier in Neumühl. Foto: Olaf Reifegerste

Sie stand noch auf der Warteliste für den Kunstverein Duisburg am Weidenweg, als ihr Impelmann das Angebot machte, das gerade freigewordene Atelier zu nehmen. „Das kam mir zeitlich gut aus und hat die richtige Größe für mich“, erläutert Kaus ihre Entscheidung. Seit Jahren schon malt sie als freischaffende Künstlerin, fast ausschließlich Porträt und Akt und weitere gegenständliche Motive. Im September des Jahres wurde sie für ihre detailgenauen und großformatigen Ölgemälde mit dem diesjährigen Ingeborg-und-Alfred-Roeder-Kunstpreis in Duisburg ausgezeichnet. Kaus hat einst bei Sigrid Beuting gelernt.

Viel Bewegung in der Duisburger Kunstlandschaft gibt es auch in Neudorf: So mussten die Künstler aus dem sogenannten „Grabowski-Projekt“ am Sonntag ihren Schlusstag dort erleben. Seit gestern nun stehen die Künstler Heinz Hüls, Helga Hütten, Will Rumi und Gabi Schwarz ohne Atelier auf der Straße. Ihre bisherigen Arbeitsräume waren nämlich in einer Halle eines ehemaligen Futtermittellagers auf der Grabenstraße untergebracht, die jetzt aber verkauft wurde und demnächst abgerissen werden soll. „Wie es jetzt weitergehen soll, wissen wir nicht“, so Rumi gegenüber dieser Zeitung.

Auch im „Kunstquartier“, auf der unweit davon entfernt liegenden Krautstraße, gab es eine personelle Veränderung: Christina Böckler, in Sachen Kunst und Kultur seit Jahren multiaktiv unterwegs, verließ das Künstlerinnen-Quartett, weil sie unbedingt größere Räume für ihre Kunst benötigte. Das wiederum kam Petra Anders entgegen, deren Atelier für ihre künstlerischen Arbeiten förmlich aus allen Nähten platze. So wird das schöne „Kunstquartier“ neben ihr jetzt noch von den Künstlerinnen Friederike Huft und Stacey Blatt betrieben.

Seit Anfang dieses Jahres hat Verena Meyer, die sich künstlerisch der Malerei, Fotografie, Literatur und Installation widmet, ihr neues Atelier in der Alten Fabrik Neudorf. Einst war Luise Hoyer hier, die es aber nach Oberhausen zog. Meyer wiederum gehörte zuvor der Künstlergemeinschaft „Grabowski-Projekt“ an. Zusammen mit der Malerin Kerstin Gabrielli betreibt sie nun die Ateliergemeinschaft „Malheim“ im Hof der Mülheimer Straße 140.

Meyer, die aus Krankheitsgründen am diesjährigen „Offenen Atelier“ nicht teilnehmen konnte, firmiert unter dem Signum „mymy“ (made by meyer). Sie ist ungemein kreativ in allen Künsten, ob Theater, Literatur, Musik oder Bildender Kunst. Sie schreibt Bücher (zuletzt das in Fachkreisen hoch gelobte Sachbuch „Didaktik und Methodik in der Theaterpädagogik“), macht Ausstellungen (bis morgen noch zu sehen die Einzelausstellung „Zerreißprobe“ im Medienhaus in Mülheim am der Ruhr) und Musik (zusammen mit ihrem Mann als Musikduo „Katena“) und noch vieles mehr.

Atelierpartnerin Gabrielli, die den freiwerden Raum entdeckt und Meyer darauf angesprochen hatte, ist vor allem Malerin. „Ich male bunte Bilder“, sagt sie etwas kokettierend von sich. Zumeist malt sie mit Acryl oder Tusche auf Leinwand oder Papier und neuerdings auch auf Holz. Ihre Bildmotive sind von abstrakter Natur, auch in den Porträts, und teils als Collage gestaltet. Ausgangspunkt ihrer mittlerweile vierjährigen Malleidenschaft war einst ein Malkurs bei Dorothee Impelmann. „Sie sehen“, sagt sie, „die Duisburger Kunstlandschaft ist nicht nur in Bewegung, sondern bewegt auch.“