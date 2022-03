Nach zwei Jahren Pause : Tag der Offenen Tür beim Duisburger „Hafenkult“

Duisburg Das Künstler- und Atelierhaus am Duisburger Parallelhafen lädt am Sonntag, 3. April, zum Hafen-Frühling ein. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Nach zwei Jahren absolutem Corona-Stillstand kann sie am Sonntag, 3. April, von 12 bis 18 Uhr erstmals wieder stattfinden – die Veranstaltung „Offenes Frühlingsatelier“ im „Hafenkult“, dem Schauraum mit Ateliers in Duisburg-Neuenkamp Am Parallelhafen 12. Auf diesmal drei Etagen öffnen die dortigen Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers für ihre interessierte Besucher. Dazu zeigen zwei Gastkünstlerinnen vom Duisburger Atelier „Yvi, Schoko & Flo“ verschiedene Siebdrucke im großen Ausstellungsraum auf der ersten Etage.

Britta Pasche, auch als „frau p im Atelier“ bekannt, ist seit 2010 im Künstlerhaus „Hafenkult“. Sie studierte Malerei in New York und Visuelle Kommunikation in Berlin. Als Diplom-Designerin beschäftigt sie sich unter anderem mit Textildesign, Siebdruck und Zeichnungen. Seit gut einem Jahr aber recherchiert sie intensiv zum Thema „Tufting“. Tuften ist der deutsche Begriff aus dem Englischen und bezeichnet eine Technik zur Herstellung dreidimensionaler textiler Flächen. Zur Anfertigung getufteter Installationen, wie sie ihre Arbeiten nennt, hat sie eine „Tufting-Gun“ und ein Holzgestellt, vergleichbar einer Staffelei in der Malerei. Mit dieser Maschine schießt sie förmlich verschiedenartige und -farbige Wolle in das Gewebe und erhält ein wohlfühliges Textil. Diese Kunstform ist einzigartig in Duisburg und hat in der deutschlandweiten Kunstszene kaum Nachahmerinnen und Nachahmer.