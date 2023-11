Ehrenamtlicher Helfer bei der Tafel „Wir sind für viele Leute die einzige Anlaufstelle“

Duisburg · Die Tafel in Meiderich verteilt Lebensmittel an Bedürftige – die Nachfrage ist hoch, die Preise in den Supermärkten steigen. Die Lebensmittelspenden sinken jedoch. Für Ehrenamtler Alex Kuck ist es wichtiger denn je, auch im Kleinen etwas zu verändern. Wieso sich der 23-Jährige engagiert.

29.11.2023 , 16:52 Uhr

In Meiderich werden zwei Mal wöchentlich Lebensmittel ausgegeben. Foto: Yasemin Kamisli