75 Jahre Kriegsende : „Dem Rechtspopulismus entschlossen entgegen treten“

Duisburg Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg: 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gilt dieser Grundsatz mehr denn je. Corona-bedingt müssen einige Gedenkfeiern anders als geplant ausfallen. Von der evangelischen Kirche in Duisburg gibt’s dazu eine Videobotschaft.

Pfarrer Armin Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, erinnert in einer Videoansprache aus der Gedenkkapelle an der Junkernstraße in der Innenstadt an das „Geschenk der Freiheit“, aber auch an die Verpflichtung, die den Menschen aus dem 8. Mai 1945 – dem Datum des Endes des II. Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus – erwächst. Am 8. Mai vor 75 Jahren endete mit der Befreiung vom Faschismus der II. Weltkrieg. Auch in Duisburg waren aus Anlass dieses Tages viele Veranstaltungen geplant, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Dem Evangelischen Kirchenkreis Duisburg und dessen Superintendent Armin Schneider ist es wichtig, an dieses Datum des Kriegsendes und der Befreiung zu erinnern. Daher wendet sich der Pfarrer in einer Predigtansprache per Video an die Öffentlichkeit.