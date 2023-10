Demo in Duisburg – Superintendent nimmt Stellung „Die Verantwortung für diese Opfer liegt klar auf Seiten der Terroristen“

Christoph Urban, Superintendent des Krichenkreises Duisburg, hat am Dienstagnachmittag in einer Stellungnahme Kritik an der Pro-Palästina-Demo vom Montagabend in Duisburg geäußert. „Wie viele andere Christinnen und Christen sind auch wir erschüttert vom Krieg, den die Hamas in Israel entfesselt hat. Das unsägliche Leid der Zivilbevölkerung entsetzt uns und wir trauern um alle Opfer in dieser Auseinandersetzung. Die Verantwortung für diese Opfer liegt klar auf Seiten der Terroristen“, so Urban wörtlich.