Tabuthema in vielen Familien : Suchthilfeverbund spendet Kinderbücher

Duisburg Kinder von suchtkranken Eltern haben einen schweren Start ins Leben. Das wissen die Mitglieder im Suchthilfeverbund Duisburg nur zu gut.

Es gibt eine Reihe von Autoren, die sich an dieses heikle Thema wagen. Beispielsweise Sigrun Eder („Annikas andere Welt“), die das Leben der kleinen Annika beschreibt. Annikas Mutter ist nicht mehr so, wie sie mal war, sie ist psychisch krank. Es gibt „Schildkröten-Tage“, an denen die Mutter nur noch ihre Ruhe haben will. An den „Hamstertagen“ dreht sie dagegen am Rad. Sie bleibt die ganze Nacht munter und am Tag kauft sie laute unnütze Sachen und macht viele schöne Versprechungen, die sie aber nicht einhält.