Im Einsatz sind Spezialkräfte der Polizei aus Wuppertal, Bochum und Köln. Polizeisprecherin Julia Schindler geht davon aus, dass am Mittwoch mindestens 35 Menschen an der Suche von der Schutzhütte am Wildförstersee beteiligt sind. Mit mehreren Booten sind die Einsatzkräfte dort unterwegs.