Konzerte des Studio-Orchesters : Mit Mut, Schwung und Leuchtkraft

Duisburg Das Studio-Orchester gastierte an drei Abenden hintereinander. Im Mittelpunkt stand das Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur von Mozart.

Das Studio-Orchester Duisburg wurde 1970 gegründet und ist seit fast fünf Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Duisburger Musiklebens. Seine Mitglieder sind Enthusiasten mit und ohne Musikstudium. Allen gemeinsam ist die große Leidenschaft für die Musik und der Wunsch, dass die Konzerte des Orchesters mehr sein sollen als professionelle Routine, nämlich ein gemeinsames Erlebnis von Musizierenden und Zuhörenden. Jetzt war es wieder so weit: Das studio-orchester gab eines seiner regelmäßigen Konzerte diesmal gleich dreimal, nämlich am Freitag als drittes und somit für dieses Jahr schon wieder letztes städtisches Serenadenkonzert im Kreuzgang der Abtei Hamborn, am Samstag in der kulturell profilierten Kirche St. Joseph am Dellplatz und am Sonntag im Gemeindehaus Ruhrort. Auf dem Programm standen drei Meisterwerke der Wiener Klassik. Die RP war beim Konzert in der Kirche St. Joseph dabei.