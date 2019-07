Rassismus an Schulen : Rassismus gibt es auch an Schulen

Duisburg-Essen Aylin Karabulut, Absolventin der UDE, wurde für ihre Masterarbeit ausgezeichnet. Sie stellte fest, dass Diskriminierung häufig vom Lehrpesonal ausgeht.

„Welche Erfahrungen macht ihr in der Schule?“ Das fragte Aylin Karabulut im vergangenen Jahr Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte an acht weiterführenden Schulen in Deutschland. Und die kamen sehr schnell auf Rassismus zu sprechen. Im Zuge ihrer Befragung fand Karabulut heraus, dass Diskriminierungen vor allem vom Lehrpersonal ausgingen: So wurden die Jugendlichen von diesem nicht mehr als Individuen wahrgenommen, sondern als Teil einer häufig als defizitär dargestellten Gruppe gesehen. Die Betroffenen empfanden ihre Erfahrungen als besonders einschneidend und benachteiligend, da die Schule ihre weitere Zukunft maßgeblich beeinflusst. Trotzdem entwickelten sie verschiedene Strategien, mit rassistischer Diskriminierung umzugehen. „Frau Karabulut hat die Erfahrungswelt von Schülerinnen und Schülern mit Zuwanderungsgeschichte kritisch in den Blick genommen und schmerzliche Fragen gestellt, deren Antworten auch für die Praxis von großer Bedeutung sind“, lobte die Jury.