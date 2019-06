Krankenhaus schaltet auf Notversorgung um : 1200 Haushalte ohne Strom

In Teilen Duisburgs ist der Strom ausgefallen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Der Brand einer Ortsnetzstation der Netze Duisburg GmbH an der Saarbrücker Straße hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr zu einer Unterbrechung der Stromversorgung in Teilen der Stadtmitte und in Hochfeld geführt.

