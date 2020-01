Warum Strom und Gas wieder teurer werden : Stadtwerke Duisburg erhöhen die Preise zum 1. März

Der Turm der Stadtwerke hat keine Funktion mehr, dient aber auch als weithin sichtbares Wahrzeichen unserer Stadt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Duisburger müssen für Energie schon bald tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtwerke Duisburg erhöhen zum 1. März die Preise für Strom und Gas deutlich. Die Verbraucherzentrale rät, über einen Anbieterwechsel nachzudenken.

Vor allem gesetzlich vorgeschriebene Umlagen, die die Stadtwerke nicht selbst beeinflussen könnten, seien für die höheren Preise verantwortlich, weniger der Energielieferant selbst. Das teilten die Stadtwerke jetzt mit. „Maßgeblich beeinflusst durch die Energiewende, sind in den letzten Jahren Steuern, Netzentgelte und weitere staatlich regulierte Abgaben spürbar gestiegen“, heißt es in der Mitteilung. Damit machten die staatlich vorgeschriebenen Kostenbestandteile sowie Netzentgelte im Jahr 2020 mittlerweile rund drei Viertel des Strompreises aus. „Diese Preisbestandteile können die Stadtwerke Duisburg nicht beeinflussen und reichen sie wie auch andere Energieanbieter lediglich an ihre Kunden weiter“, heißt es weiter.

Zusätzlich gestiegen seien die Beschaffungskosten an der Energiebörse. So lägen die Preise am Terminmarkt für Strom im Jahresdurchschnitt 2019 rund acht Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahr. „Diese Mehrbelastungen können die Stadtwerke nicht mehr vollständig für ihre Kunden auffangen“, so der lokale Energieversorger. Über die Wintermonate hätten die Stadtwerke Duisburg aber zunächst von einer Preiserhöhung abgesehen. Um in der energieintensiven Winterzeit eine Belastung der Kunden zu vermeiden, hätten die Stadtwerke Duisburg Mehrkosten zunächst an anderer Stelle kompensiert.

INFO Die Suche nach dem günstigeren Tarif Vergleichsportale Online-Tarifportale bieten einen guten Überblick über das Angebot. Die Verbraucherzentrale rät, die Filter an die eigenen Wünsche anzupassen. Bonustarife Hier wird zur Vorsicht geraten, weil Boni meist nur im ersten Vertragsjahr die Kosten mindern, letztere dann aber anschließend deutlich höher werden. Flexibilität Wer kurze Laufzeiten und Kündigungsfristen wählt, kann regelmäßig prüfen, ob sich ein besserer Tarif finden lässt. Preisgarantien Garantien sind nur sinnvoll, wenn sie die wichtigsten Preisbestandteile abdecken. Bei Gas gilt das für die Beschaffungskosten und die Netzentgelte, bei Strom auch für alle gesetzlichen Umlagen. Infos Im Netz unter www.verbraucherzentrale.nrw/energieberatung

Die geplante, von den Stadtwerken als „notwendig“ bezeichnete Preiserhöhung für Strom und Gas sei daher erst ab März 2020 vorgesehen: In der Sparte Strom liege die Preissteigerung für einen durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 Kilowattstunden (kWh) bei rund sechs Prozent beziehungsweise 4,39 Euro (brutto) pro Monat. Damit müsste der Zwei-Personen-Haushalt für den Strom 52,68 Euro jährlich mehr bezahlen.

Für Erdgas-Kunden liege die Preissteigerung bei einem durchschnittlichen Haushalt mit 18.000 Kilowattstunden bei etwa 3,5 Prozent beziehungsweise 4,31 Euro (brutto) pro Monat – 51,72 Euro im Jahr. Stadtwerkekunden, die sowohl Strom als auch Gas beziehen, müssen also künftig jährlich mit Mehrkosten in dreistelliger Höhe rechnen.