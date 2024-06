Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Parken auf dem Gehweg – oder nicht?

Was gehört zu einem angenehmen Wohnumfeld? Für viele sicher auch ein Parkplatz in Wohnungsnähe. Nicht jeder aber hat eine Garage oder einen eigenen Stellplatz – oder aber mehrere Autos in einem Haushalt. Dann wäre für viele ein Parkplatz in der Nähe das Beste, am liebsten vor der eigenen Haustür. Und „einhüftig“ auf dem Gehweg zu parken, das wird in Duisburg vielfach geduldet.