CDU nimmt Özdemir in die Pflicht Keine Annäherung im Streit um den A 59-Ausbau

Duisburg · Auch das Telefonat zwischen Oberbürgermeister Sören Link und Oliver Luksic (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, brachte am Mittwoch nicht den erhofften Durchbruch. Er wolle am einstufigen Verfahren zur Planfeststellung festhalten, erklärte Luksic. Die CDU nimmt den Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir (SPD) in die Pflicht.

18.01.2023, 16:55 Uhr

Bereits 2018 warben (von links) Sören Link, Mahmut Özdemir und der damalige Planungsdezernent Carsten Tum für eine Tunnellösung. Foto: Stadt Duisburg/Rolf Köppen

Wie berichtet befürchtet die Stadt, dass bei einem durchgängigen Planfeststellungsverfahren von Duissern bis Marxloh ein Tunnelausbau dann nicht mehr in Frage kommt. Das wiederum könne aufgrund von Einwendungen und Klagen dazu führen, dass die Berliner Brücke nicht rechtzeitig ersetzt werden könne – lange Sperrungen der A 59 wären die Folge. „Dennoch wurde vereinbart, in einem gemeinsamen Gespräch mit den jeweiligen Fachleuten noch einmal die Argumente auszutauschen und zu prüfen. Die Ergebnisse dieses Gespräches gilt es nun abzuwarten“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Unterdessen hat die CDU-Fraktion im Rat der Stadt unterstrichen, sie halte an einem zweiteiligen Verfahren fest, um die Option auf einen Tunnelausbau zu erhalten und Sperrungen der A59 nach Möglichkeit zu vermeiden. Gleichzeitig nimmt die CDU den Duisburger SPD-Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir in die Pflicht. Özdemir habe noch im August 2022 erklärt, er habe erreicht, dass in zwei Stufen vorgegangen werden könne. Warum die Chancen für einen A59-Tunnel sinken Autobahn in Duisburg Warum die Chancen für einen A59-Tunnel sinken „Wir haben große Sorge vor einer langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzung, die am Ende zu einer Sperrung der Berliner Brücke führen könnte, die auf jeden Fall verhindert werden muss“, erklärte CDU-Fraktionschef Thomas Mahlberg. Daher erwarte die CDU, dass Özdemir seinen Worten Taten folgen lasse: „Wir sehen ihn in der Pflicht, eine Abtrennung des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau der Berliner Brücke auf außergerichtlichem Wege zu erreichen.“

(mtm)