Hilfe für Bedürftige : Straßenengel mit Häkelnadel

Gabriele Wendt sammelt mit ihrem Mann Bernhard aktuell Strick- und Häkeltiere für ein Kinderheim. Foto: Tanja Pickartz

Gabriele Wendt hat vor fünf Jahren eine Facebookgruppe gegründet. Die Mitglieder häkeln, um Bedürftigen eine Freude zu machen.

(wib) Ein Einhorn, ein Hase oder eine Katze: Geradezu tierisch süß sind die Häkel- und Strickergebnisse, die Gabriele Wendt in ihrem Wohnzimmer präsentiert. Ein Kinderheim in Herne soll bald von den Arbeiten profitieren. Vor fünf Jahren hat die Meidericherin eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Straßenengel“ gegründet. Über die Plattform koordiniert die 63-Jährige mittlerweile rund 100 Mitglieder. Sie stricken und häkeln, was das Zeug hält, um in Duisburg und der Region zum Beispiel die Tafel oder die Bahnhofsmissionen zu unterstützen, aber auch andere Projekte bundesweit.

Um zu verstehen, warum Gabriele Wendt ein „Straßenengel“ („Der Name ist mir spontan eingefallen“) geworden ist, muss man die Zeit ein wenig zurückdrehen. Ihre Kindheit in Mülheim ist alles andere als einfach, von Gewalt geprägt. Als Sechsjährige beschließt sie eines Abends, nicht mehr nach Hause zu gehen. „Ich hatte den ganzen Tag draußen gespielt und wollte einfach nicht mehr zurück, sondern zu meiner Tante nach Duisburg. Ich wusste gar nicht, wo sie genau wohnt. Irgendwo am Bahnhof. Ich bin dann einfach losgelaufen“, erinnert sie sich. Auf einer Brücke wird das junge Mädchen dann von einem Ehepaar in einem Auto angesprochen. Es hilft dem Kind, die Adresse der Tante zu finden. Dort fühlt sich die Sechsjährige sicher. „Meine Eltern haben mich sogar übers Fernsehen gesucht“, erzählt Gabriele Wendt. Am Ende landet sie im Heim („Dort habe ich häkeln und stricken gelernt“), später in verschiedenen Internaten.

Infos Weitere Informationen rund um die Straßenengel gibt es auf Facebook oder im Internet unter www.straßenengel.info oder per E-Mail an die Adresse der Meidericherin: dreamland47137@gmail.com.

Mit 17 beginnt Gabriele Wendt eine Ausbildung zur Krankenschwester – zunächst eine pragmatische Entscheidung. „Ich brauchte ja ein Dach überm Kopf und konnte so im Schwesternheim wohnen.“ Schnell wird ihr Beruf aber zur Passion. „Es hat mich unheimlich stolz gemacht, anderen Menschen helfen zu können. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.“ Sie arbeitet in Kliniken in Oberhausen und Duisburg, ehe sie mit 48 bereits in Frührente gehen muss.

Doch Gabriele Wendt will auch danach in ihrem Leben weiter etwas Sinnvolles tun. Mit einer Bastelgruppe, die sie gründet, gelingt ihr dies zunächst nicht wie gewünscht, mit der Facebookgruppe „Straßenengel“ vor fünf Jahren schon. Nina Herb aus Hochheide („Es gibt mir ein gutes Gefühl, etwas Gutes zu tun“) gehört zu den Mitgliedern, die jedes Mal gespannt auf die Posts von Gabriele Wendt warten.

Im Internet schaut die Meidericherin nach möglichen Institutionen und Projekten, die Hilfe gebrauchen könnten und klärt das telefonisch ab. Dann folgt der Aufruf an die Mitglieder der Gruppe, die ihre gehäkelten und gestrickten Sachen zunächst an die 63-Jährige schicken.