Straßennamen für 6-Seen-Wedau in Duisburg Vom „Jim-Knopf-Platz“ bis zur „Lummerland Straße“

Duisburg · Ein kreativer Griff in die Welt des Kinderbuchs – und schon sind 15 Namen für Straßen und Plätze für das Neubaugebiet 6-Seen-Wedau gefunden. In Anlehnung an „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ soll die Benennung erfolgen. So sollen die Straßen heißen.

03.05.2023, 16:15 Uhr

Jim Knopf und Lukas in der Verfilmung fürs Kino. Foto: Warner Bros./Warner Bros.

Da sollen wohl für viele Kindheitserinnerungen wach werden – vorausgesetzt, der Nachlassverwalter von Autor Michael Ende stimmt noch zu. Denn einige der 15 neuen Erschließungsstraßen und Plätze bei 6-Seen-Wedau sollen Namen erhalten, die an „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ angelehnt sind.