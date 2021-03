Corona-Pandemie : Stadt Duisburg stoppt Impfungen mit Astrazeneca für unter 60-Jährige

Das umstrittene Vakzin soll zunächst auch in Duisburg nicht mehr an unter 60-Jährige verimpft werden. Foto: AP/Matthias Schrader

Duisburg Auch in Duisburg wird die Impfung mit Astrazeneca nun eingestellt, nachdem dies in anderen Städten schon zuvor so angeordnet wurde. Hintergrund ist eine Entscheidung der Ständigen Impfkommission.

Die Stadt Duisburg stoppt die Impfungen mit Astrazeneca, nachdem das Landesgesundheitsministerium über einen entsprechenden Beschlussentwurf der Ständigen Impfkommission (Stiko) beim Robert Koch-Institut informierte, nach welchem die Impfungen von Personen unter 60 Jahren umgehend zu stoppen seien. Das teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

Nach der Mitteilung des zuständigen Ministeriums von Dienstag, 16.20 Uhr, solle der Impfstoff der Firma Astrazeneca zunächst nur noch bei Personen ab 60 Jahren ohne Einschränkungen empfohlen werden. Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze bleibe laut Stiko möglich, allerdings nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoabwägung nach sorgfältiger Aufklärung. Dennoch verfügte das Landesgesundheitsamt per sofort einen Stopp der Impfungen von unter 60-jährigen Männern und Frauen mit Astrazeneca.

Die Impfung dieser Personengruppe mit Astrazeneca dürfe erst wieder aufgenommen werden, wenn das Ministerium sie freigebe, so die Stadt. Ersatzweise könnten die Impfungen der genannten Personengruppe ab dem 1. April 2021 mit Biontech oder Moderna erfolgen.

