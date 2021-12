Sternenstaubchor : Adventskonzert im Bodelschwingh-Heim

Mit Musik geht alles besser: Unter der Leitung von Chor-Chef Thomas Bremser gastiert der Sternenstaubchor in Rheinhausen. Foto: Thomas Bremser

RHEINHAUSEN Der Sternenstaubchor aus Duisburg ist unterwegs. Am 2. Advent, Sonntag, 5. Dezember 2021 um 15.30 Uhr, erwartet die Bewohnerinnen und Bewohner des Von-Bodelschwingh-Seniorenheims in Rheinhausen eine Überraschung. Sie bekommen Besuch vom Sternenstaubchor Duisburg.

Dieser Chor bringt einen Koffer voller Musik mit. Wie heißt es so treffend? „Mit Musik geht alles besser!“ Warum also auch nicht in Zeiten von Corona?