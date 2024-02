Bürger- und Ordnungsamt Duisburgs neue Strategie bei Bombenfunden

Die neue Maßnahme soll die Evakuierung beschleunigen und somit die Belastung für alle Beteiligten reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit zu machen, heißt es von Seiten der Stadt. Auch in Zukunft soll in jedem Einzelfall über die notwendigen Schutzbereiche individuell entschieden werden. Grundsätzlich soll aber in Zukunft nur noch eine Evakuierungszone eingerichtet werden. Der Radius hängt von der Größe des Blindgängers, aber auch von den lokalen Gegebenheiten ab. In der Regel beträgt er bei einer 5-Zentner-Bombe 300 Meter und bei einer 10-Zentner-Bombe 600 Meter.