Steinhof in Duisburg Beliebte Location öffnet nach dreimonatiger Pause wieder

„Während der Schließung haben wir intensiv daran gearbeitet, unser Angebot attraktiver zu gestalten und Serviceabläufe zu verbessern“, so Arno Eich. Das Ergebnis sei eine „moderne und ansprechende Location die für Kulturveranstaltungen so wie auch für private und geschäftliche Veranstaltungen perfekt geeignet sei. Die neuen technischen Features des Steinhofs böten den Gästen ein noch besseres Erlebnis und ermöglichen es Veranstaltern, Events zu gestalten. Von verbesserten Audio- und Lichtsystemen bis hin zu interaktiven Präsentationsmöglichkeiten – der Steinhof sei nun bestens ausgestattet. Darüber hinaus bietet der Steinhof seinen Partnern und Sponsoren nun erweiterte Werbemöglichkeiten, um ihre Marken und Produkte zu präsentieren. Auf die offizielle Wiedereröffnung des Steinhofs am 28. Mai freuen sich nicht nur die Vereinsmitglieder und die ehrenamtlichen Helfer, sondern auch viele Geschäftsfreunde und Unterstützer. An diesem Tag veranstaltet das Teams des Steinhofs von 18 bis 21 Uhr einen Tag der offenen Tür, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, die neuen Räumlichkeiten zu erkunden und das umfangreiche Angebot des Steinhofs zu entdecken.