Neue Regeln im Steinhof ab September : Veranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene

Duisburg Der Steinhof in Huckingen ändert ab September seine Regeln. Ungeimpfte müssen dann bei Veranstaltungen draußen bleiben – selbst wenn sie getestet sind. Das teilte Arno Eich vom Steinhof jetzt mit.

„Wir sehen uns dazu gezwungen diese sicherlich nicht unumstrittene Maßnahme umzusetzen“, so Arno Eich, Vorsitzender Steinhof Duisburg. Der Steinhof Vorstand begründet seine Entscheidung mit der Tatsache, dass unter anderem die Kultur nun einen 15 -monatigen Ausnahmezustand erlebt hebe und gerade für Indoor-Veranstaltungen derzeit keine Rückkehr in die Normalität erkennbar sei.

„Wenn eine Rückkehr zu einer gefühlten Normalität in absehbarer Zeit überhaupt noch möglich ist, so erscheint die 2G-Entscheidung als einzig mögliche Alternative. Das, was bisher entschieden oder eben nicht entschieden wurde, lässt unter anderem bei Veranstaltern, Künstlern und Agenturen Zukunftsängste erwachsen“, heißt es in einer Mitteilung.