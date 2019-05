„School Dance Battle 2019“ : Steinbart-Schüler belegen bei Tanzbattle Rang zwei

Das Team „Limitless“ des Duisburger Steinbart-Gymnasiums trat beim „School Dance Battle 2019“ in Düsseldorf an. Foto: AOK

Duisburg Beim großen Finale des „School Dance Battle 2019“ im Düsseldorfer Tanzhaus haben Tanzteams aus Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen ein beachtenswertes Zeichen gegen Alkoholkonsum gesetzt und mit ihren Choreographien auch die Jury überzeugt.

Den ersten Platz belegte das Team New Hope der Städtischen Gesamtschule Barmen aus Wuppertal. Das Team erhielt – wie auch im Jahr 2017 – bereits zum zweiten Mal die höchste Punktzahl in der Jurywertung. Als Zweiter ging das Team „Limitless“ des Städtischen Steinbart-Gymnasium aus Duisburg hervor. Den dritten Platz belegte das Schultanz­ensemble der Sekundarschule Jülich. Aus Duisburg nahm ebenfalls das Team „KGW Royals“ des Städtischen Kopernikus-Gymnasiums am Wettbewerb teil, erreichte jedoch keinen der vorderen Plätze.

Durch das Programm führte Tänzer und Moderator Silvio Valiani. In diesem Jahr saßen zwei bekannte Gesichter aus dem Tanzbusiness in der Jury: Sugar Rae, mehrfach gekürter Champion in unterschiedlichen urbanen Tanzstilen, und Martha Nabwire, die 2010 als erste Frau den internationalen Streetdance-Wettbewerb „Just Debout“ in der Kategorie Hip-Hop gewann und als zweifache Welt- und Europameisterin aus der TV-Show „Got to Dance“ bekannt ist.

66 Tanzteams aus Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen hatten sich per Video-Clip für die Teilnahme am „School Dance Battle“ beworben. Eine Jury wählte die besten Teams für das Finale im Düsseldorfer Tanzhaus aus, wo diese vor rund 400 Zuschauern ihr Können unter Beweis stellten.

Das „School Dance Battle“ ist Teil des Präventionsangebots „Power statt Promille“ der AOK Rheinland/Hamburg, das Schulen dabei unterstützt, Kinder und Jugendliche über die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum aufzuklären und Alternativen aufzuzeigen.

(RP)