Hitze und Trockenheit : Waldbrandgefahr steigt auch in Duisburg

Waldbrandgefahr steigt auch in Duisburg

An mehreren Orten in Deutschland sind Waldbrände ausgebrochen. Foto: dpa/--

Duisburg Der Waldbrandgefahrenindex, der aktuell bei 3 (mittlere Gefahr) liegt, stieg aufgrund des heißen Sommerwetters zum Wochenende auf 4 (hohe Gefahr), so der Deutsche Wetterdienst. Die Stadt ruft dazu auf, Straßenbäume zu gießen.

Hitze und Trockenheit und die hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende sorgen für steigende Waldbrandgefahr in Duisburg. Darauf teilte die Stadt am Montag mit.