Reiseveranstalter aus Duisburg : Steffen Kassner steht bei schauinsland-reisen für den Generationswechsel

Duisburg Steffen Kassner (27) gehört jetzt offiziell zum Team von schauinsland-reisen in Duisburg. Mit ihm wächst im Unternehmen seines Vaters Gerald Kassner die nächste Generation heran. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Zu der gehört jetzt auch offiziell sein Sohn Steffen Kassner. Der soll das Unternehmen in den nächsten Jahren in all seinen Facetten und seiner kompletten Breite kennenlernen, um schauinsland-reisen dann zu übernehmen.

Erfahrungen hat der 27-Jährige in den vergangenen Jahren in verschiedenen Touristik-Firmen sowie in der Start-Up-Branche gesammelt und zuletzt seinen Master in Corporate Finance absolviert. Außerdem hat er zwei Semester Internationales Management in Sydney studiert und darüber hinaus während des Studiums in einer Zielgebietsagentur auf den Kanaren gearbeitet. Zurzeit unterstützt Steffen Kassner den Hoteleinkauf für das Zielgebiet Ägypten.