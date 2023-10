A40-Brückensperrung bei Duisburg So lief es am Montag im Berufsverkehr

Wie schon öfter seit der Sperrung des Karl-Lehr-Brückenzuges wird der Kreisel vor der Brücke der Solidarität zum Nadelöhr. Hier trifft der Verkehr aus Rheinhausen, Hochemmerich und Logport zusammen – das wird an diesem Morgen zu viel. Zu den Stoßzeiten brauchen Autofahrer, die von der A40 kommen und dann über den Zubringer in Rheinhausen weiter Richtung Innenstadt über die Brücke der Solidarität wollen, am Morgen eine geschlagene Stunde für den nur wenige Kilometer langen Weg. Auch am Vormittag muss hier vor allem auf der Moerser Straße mit mindestens 20 Minuten Verlängerung gerechnet werden.