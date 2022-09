Event im Theater am Marientor : Statisten für Ralph-Siegel-Musical „’N bisschen Frieden“ in Duisburg gesucht

Ralph Siegel bei der Vorstellung seines neuen Musicals im TaM. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Ralph Siegel sucht Statisten. Der ungekrönte König des Grand Prix Eurovision de la Chanson startet am 20. Oktober im Theater am Marientor mit der von ihm selbst so bezeichneten „Weltpremiere“ seines neuen Musicals „’N bisschen Frieden“ – in Anspielung auf den Sieg beim Contest 1982. Wer will dabei mitmachen?