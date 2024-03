Stationsbericht 2023 des VRR Das ist die schlechteste Bahnstation an Rhein und Ruhr

Ganz schön durchschnittlich sind die Bahnstationen in Duisburg – nicht überragend gut, aber auch nicht außerordentlich schlecht. 14 Stationen hat sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) aus Duisburg angeschaut, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen und alle nach drei Kriterien bewertet. Bewertet wurden die Aufenthaltsqualität, also die Sauberkeit, der bauliche Zustand und die Ausstattung einer Station. Die Fahrgastinformation, also ob der Bahnhof mit Stationsschildern, Fahrplänen, elektronischen Anzeigetafeln und Uhren ausgestattet ist, sowie die Barrierefreiheit.