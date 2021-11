Start-up-Familienunternehmen aus Huckingen : Mit „Cor-Oma“ auf Expansionskurs

Markus Pontow (links) und seine Frau Judith überzeugten Apotheker Wolf-Dieter Müller, der das Handdesinfektionsgel „Cor-Oma“ nun auch in sein Sortiment aufgenommen hat. Foto: Mike Michel

HUCKINGEN Mit dem selbst hergestellten Handdesinfektionsgel „Cor-Oma“ hat das Huckinger Start-up-Familienunternehmen einen Volltreffer gelandet. Inzwischen gibt es neue Sorten, und die Produktlinie ist auch in der Apotheke erhältlich.

Wolf-Dieter Müller war schnell überzeugt. „Von der Qualität war ich sehr angetan – und ein bisschen Lokalpatriotismus war natürlich auch dabei“, sagte der Inhaber der Süd Apotheke an der Mündelheimer Straße in Huckingen. Er hat sich schnell entschlossen, das Handdesinfektionsggel „Cor-Oma“ in sein Sortiment aufzunehmen.

„Cor“, lateinisch für „Herz“, weist auf „Herz“-Oma Ingrid hin. Zusammen klingt die Wortschöpfung zwar schon ein wenig wie „Corona“, aber darauf möchten Judith und Markus Pontow ihr Produkt gar nicht unbedingt beschränkt wissen. Apotheker Müller gibt ihnen recht: „Die Fläschchen passen in die Handtasche und sind auch gut geeignet, als Begleiter auf Reisen zu fungieren, wenn man sich unterwegs mal die Hände desinfizieren möchte.“

INFO Hier kann das Handgel erworben werden E-Center Angerbogen, Düsseldorfer Landstraße 363, Huckingen Süd Apoheke Duisburg, Mündelheimer Straße 17, Huckingen Rewe Johann, Rathausallee 11, Rumeln-Kaldenhausen Rewe Schwinning, Mündelheimer Straße 132, Hüttenheim Online-Shop www.cor-oma.de

Judith und Markus Pontow kümmern sich um Vertrieb von „Cor-Oma“. Die Zusammensetzung des Gels hat Judiths Mutter – Oma Ingrid – ausgetüftelt, die früher als Chemielaborantin arbeitete (die RP berichtete). Inzwischen hat sich einiges getan: „Wir sind auf Expansionskurs“, erklärt Markus Pontow, der das Gel bei sich zu Hause herstellt. Inzwischen ist „Cor-Oma“ in einigen Duisburger Supermärkten erhältlich (siehe Box) und eben auch in der Süd Apotheke.

Die 100 Milliliter fassenden Fläschchen haben ein professionelleres Design erhalten. Wichtiger ist dem kleinen Star-up-Familienunternehmen aber der Inhalt. Neben den drei Farb-Varianten Pink Orchidee, Green Lime und Blue Euklyptus gibt es nun auch eine neutrale Variante ohne Duftstoffe.

Von vielen herkömmlichen Handdesinfektionsmittteln unterscheidet „Cor-Oma“ vor allem, dass es die Hände schützt und pflegt. „Das liegt vor allem daran, dass wir unvergällten Ethylalkohol aus landwirtschaftlichem Ursprung verwenden“, so der aus Leer in Ostfriesland gebürtige Pontow, der in Huckingen eine neue Heimat gefunden hat.

Die Verwendung des Trinkalkohols ist zwar etwas teurer, denn dessen Verwendung ist Alkohosteuer-pflichtig. Dafür trocknet es die Haut nicht aus, greift sie nicht an und riecht auch nicht so penetrant wie vergällter Alkohol – im Gegenteil: Durch die Zugabe von ätherischen, naturreinen Ölen durftet das Gel. Zum Beispiel nach Zitronengras, Zimt, Orangenblüten, Lavendel oder Rosen.

Aloe Vera sorgt dafür, dass die Haut auch mit zusätzlichter Feuchtigkeit versorgt wird, ohne dabei zu kleben. Die Farbvarianten sollen unter anderem auch Kinder dazu motivieren, das Handgel zu benutzen. „Das Gel ist dann zwar farbig, das ist dann aber beim Einreiben nicht mehr zu sehen“, erklärt Judith Pontow. Gerade kleinere Mädchen seien vom Pinkton natürlich sehr angetan.

Alle Ingredienzen, so Markus Pontow, stammten aus der Region. Nachhaltigkeit ist dem Familienunternehmen, dass Herstellung und Vetrieb von „Cor-Oma“ als Nebentätigkeit ansieht, besonders wichtig. Dazu gehört auch, dass die Behälter aus recyceltem PET bestehen.

Die Pontows hoffen, auch weitere Geschäfte und Apotheken von ihrem Produkt überzeugen zu können. So lange das Handgel daheim produziert wird, sind der Expansion ohnehin gewisse Grenzen gesetzt.

„Mehr als 20 Liter Ethylalkohol darf man gar nicht im Haus haben“, so der gebürtige Ostfiese. Dies werde auch entsprechend kontrolliert. Dass den Pontows die vierte Welle der Corona-Pandemie durchaus in die Karten spielt, liegt auf der Hand. Trotzdem sind sie davon überzeugt, dass „Cor-Oma“ auch in Zeiten nach einer Pandemie seine Daseinsberechtigung hat und Abnehmer findet. Bis dahin wird weiter fleißig die Werbetrommel gerührt – dazu gehört auch die Präsenz in sozialen Medien wie Facebook oder auch Instagram.

