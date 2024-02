Messerangriff in Duisburg Stahlarbeiter sticht auf Kollegen ein – 59-Jähriger schwer verletzt

Duisburg · In der Nähe des Thyssenkrupp-Werks in Duisburg ist ein Streit zwischen zwei Mitarbeitern eskaliert. Ein 23-Jähriger soll seinen Kollegen am Mittwoch mit einem Messer attackiert haben. Daraufhin floh er mit einem Taxi über die A59. Die Polizei nahm den Mann fest.

22.02.2024 , 15:42 Uhr

In Duisburg kam es am Mittwoch zu einer Messerattacke. Foto: dpa/Carsten Rehder

Am frühen Mittwochmorgen kam es in Duisburg zu einer Messerattacke, bei der ein 59-Jähriger schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann auf einem Parkplatz eines Stahlunternehmens im Norden der Stadt in einen Streit mit einem 23-Jährigen. Beide Männer sollen bei dem Unternehmen beschäftigt sein, nach Informationen unserer Redaktion handelt es sich um Thyssenkrupp. Zum Schichtende gegen 5.50 Uhr eskalierte die Situation: Der 23-Jährige soll ein Messer gezogen und zugestochen haben. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Im Anschluss flüchtete der 23-Jährige und ließ seinen schwer verletzten Arbeitskollegen zurück. Mitarbeitende des Werkschutzes verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Ein Krankenwagen brachte den 59-Jährigen in ein Krankenhaus. Weil Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er operiert. Die Polizei konnte den Verdächtigen daraufhin auf der A 59 stellen, er war dort in einem Taxi unterwegs. An der Anschlussstelle Duissern leitete die Polizei das Fahrzeug von der Autobahn ab und nahm den Mann widerstandslos fest. Die Beamten stellten das Messer sicher. Die Ermittler werten die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 23-Jährige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

(atrie)