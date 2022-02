Ausstellung in der Cubus Kunsthalle : Staffelübergabe der Duisburger Künstlerstipendiaten

Orpheo Winter (links) und Nico Pachali inmitten ihrer Gemeinschaftsausstellung „Basic Splits“ in der Cubus Kunsthalle. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Nico Pachali und Orpheo Winter eröffnen am Mittwoch ihre Gemeinschaftsausstellung in der Cubus Kunsthalle in Duisburg. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.

Unter dem Titel „Basic Splits“ wird am Mittwoch um 16 Uhr in der Cubus Kunsthalle die Gemeinschaftsausstellung der Künstlerstipendiaten der Stadt Duisburg für die Jahre 2021 und 2022 eröffnet. Das Grußwort der Eröffnung spricht Karoline Hoell, Geschäftsleiterin der Kulturbetriebe Duisburg.

Mit dieser Ausstellung, die eine Art Staffelübergabe darstellt, verabschiedet sich Nico Pachali nach einem Jahr Aufenthalt und Arbeit in Duisburg und wird gleichzeitig der neue Jahresstipendiat, Orpheo Winter, in der Stadt willkommen geheißen. Die Laufzeit der Gemeinschaftsausstellung endet am 27. Februar. Für den eintrittsfreien Besuch, der mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr möglich ist, gilt in der Cubus Kunsthalle die 2G-plus-Regelung.

Der Ausstellungstitel „Basic Splits“ ist ein Begriff aus dem Sport, genauer gesagt aus dem American Football, und heißt übersetzt soviel wie „grundlegende Trennung“. Diese bezieht sich dort auf die Trennung von Aufgaben, Mannschaften, Spielzügen und dergleichen im Hinblick auf das Ziel von Raumgewinn im Spiel. Bezogen auf die Ausstellung soll der Titel dagegen auf die Raum(auf)teilung der künstlerischen Arbeiten beider Künstler hverweisen, als auch andererseits den Raum als Spiel- und Performancefläche für die Kunst definieren. „Während der Footballer auf dem Platz als Spieler in der Sportwelt agiert, versteht sich der Künstler hier wie ein Performer in seiner eigenen Darstellungswelt“, sagt Pachali.

Für Pachali sind Kunst und Raum ohnehin untrennbar voneinander. Das hat er in seinem Rheinhauser Atelier wie in seinen zahlreichen Duisburger Ausstellungen das ganze Jahr über immer wieder unter Beweis gestellt. Hinzu kommen Sprache in Form von Wörtern und Schrift in Form von Buchstaben, denen er mittels Zeichnung eine Plattform der Kommunikation bietet. So hat er in der Cubus Kunsthalle unter anderem eine Wandinstallation erschaffen, die als zentrale Wörter die Begriffe „Motion“ und „Body“ kommunizieren.

Orpheo Winter, geboren 1988 im hessischen Weilheim, lebt und arbeitet in Köln. Seine Werke in der bildenden Kunst sind insbesondere Installationen, Videoarbeiten, Skulpturen und Zeichnungen. In der Cubus Kunsthalle tritt er vor allem als Bildhauer in Erscheinung. Dort hat er verschiedenartige Körper ausgelegt, die mal als „Body“, mal als Gebeine daherkommen und in Wachs sowie mit Pappe und Schaumgummi gearbeitet sind. Oder es steht eine Kiste beziehungsweise ein Karton auf dem Boden und erzählt eine (unerzählte) Geschichte vom Erscheinen und Verschwinden. „Ein Karton ist an sich ein profaner Gegenstand“, sagt Winter. „Doch er kann auch als Einladung verstanden werden, sich mehr dem Inhalt zu widmen.“