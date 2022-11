Covid-Pandemie : Impfzentrum im Averdunk Center ab 11. Dezember geschlossen

Duisburg Das städtische Impfzentrum im Averdunk Center an der Königstraße schließt ab dem 11. Dezember. Hintergrund ist die angepasste Erlasslage des Landes Nordrhein-Westfalen, welche das Auslaufen der mobilen sowie stationären Impfangebote zum Jahresende vorgibt.

Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Covid-19-Impfungen in NRW sollten ab dem kommenden Jahr nur noch als Regelleistung von Arztpraxen und Apotheken erbracht werden, heißt es in der Mitteilung.