Bahnverkehr : Walsum-Bahn nimmt die nächste Hürde

Die Strecke der Walsum-Bahn zwischen Dinslaken und Voerde. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde Die 1976 eingestellte Bahnstrecke soll wieder in Betrieb gehen. Die Bürgermeister von Duisburg und Oberhausen, der Landrat des Kreises Wesel und NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst haben sich auf eine Machbarkeitsstudie verständigt.

Der Duisburger Norden, Dinslaken und Voerde könnten schon bald ein ganzes Stück besser an das NRW-Bahnnetz angeschlossen sein, als es bisher der Fall ist. Am Freitagvormittag kamen die Bürgermeister von Duisburg und Oberhausen sowie der Landrat des Kreises Wesel im Duisburger Rathaus zusammen, um gemeinsam mit NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst einen sogenannten Letter of Intent zu unterschreiben. Die Beteiligten bekräftigen in dieser Absichtserklärung ihren Willen, eine Machbarkeitsstudie für die Wiederbelebung der sogenannten Walsum-Bahn in Auftrag zu geben.

Die Bahnstrecke soll auf der bestehenden Bahntrasse von Voerde aus über Dinslaken und Stationen im Duisburger Norden nach Oberhausen führen. Von da aus sollen weitere Direktverbindungen zum Beispiel nach Düsseldorf möglich sein.

Info Aus der Geschichte der Walsum-Bahn Zur Streckenentlastung Die Eisenbahnstrecke zwischen Wesel und Oberhausen trägt auch den Namen Walsum-Bahn. Mit ihrem Bau wurde 1908 begonnen, ihre Inbetriebnahme fand 1912 mit einer Sonderfahrt von Oberhausen nach Wesel statt. Sie diente als Nord-Süd-Entlastung der Eisenbahnhauptlinie Wesel-Dinslaken-Oberhausen. 1983 wurde der Personenverkehr auf der Strecke eingestellt. Seither fahren dort nur noch Güterzüge.

Auf der Strecke hatte es bereits früher Personenverkehr gegeben, der von der Bahn allerdings im Jahr 1976 eingestellt worden war. Dieser Umstand könnte sich für das aktuelle Vorhaben nun als Glücksfall erweisen. Weil es die Strecke schon gibt, müssten im Idealfall nur die Gleisverbindungen für den Personenverkehr ertüchtigt und Haltepunkte neu geschaffen werden. Frank Heidenreich, CDU-Ratsherr in Duisburg und Vorsitzender des Ausschusses für Investitionen und Finanzen beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), rechnet vor diesem Hintergrund damit, dass die Bahnverbindung schon 2025 in Betrieb gehen könnte, wenn sich die Beteiligten jetzt sputen.

„Deutschland muss wieder Bahnland werden, wenn Klimaziele erreicht werden sollen“, sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Rande des Termins. „Dafür muss das Angebot besser werden. Reaktivierungen von Schienenstrecken haben dabei Potenzial. Natürlich müssen Kosten und Nutzen dabei in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Und ob ein solches im vorliegenden Fall gegeben ist, wird die Studie erweisen.“

Der Vertreter des Kreises Wesel verbindet mit der möglichen Reaktivierung der Schienenverbindung einige Hoffnungen. „Für den Kreis Wesel und die Städte, die an der Strecke liegen, würde eine Reaktivierung eine deutliche Verbesserung des ÖPNV-Angebots bedeuten“, sagte Landrat Ansgar Müller. Sie könnte die Menschen in Voerde, Dinslaken und dem Duisburger Norden noch näher an die Kerne von Ruhrgebiet und Rheinland heranrücken lassen. Sie würde außerdem gut ins Mobilitätskonzept des Kreises passen, das unter anderem das Ziel hat, den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) besser mit anderen Verkehrsarten zu verknüpfen.

Auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link sprach von einer großen Chance für die Region. „Die Walsum-Bahn würde einen Lückenschluss für die Menschen im Duisburger Norden und den Nachbarstädten bedeuten, die damit deutlich besser als jetzt an die Verkehrsknotenpunkte im westlichen Ruhrgebiet angeschlossen wären.“ Überhaupt halte er Reaktivierungsvorhaben wie das der Walsum-Bahn für sinnvoll. Er verwies vor diesem Hintergrund auch noch einmal auf die Bedeutung der vieldiskutierten Ratinger Weststrecke. „Diese Strecke führt an Sechs-Seen-Wedau vorbei – dem größten Wohnraumentwicklungsprojekt in Nordrhein-Westfalen. Es ist im Sinne zukunftsorientierter Mobilität wichtig, dass ein solches Vorhaben mit einem Bahnanschluss versehen wird. Auch hier muss die Reaktivierung einer alten Bahntrasse gelingen.“

