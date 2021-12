Energieversorgung in Duisburg : Stadtwerke übernehmen 5100 Kunden von „Stromio“

Die Energiepreise sind zurzeit auf einem besonders hohen Niveau. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Duisburg Die zurzeit explorierenden Energiepreise zwingen zurzeit den einen oder anderen Billiganbieter in die Knie. Ddoch deren Kunden brauchen nicht zu befürchten, dass bei ihnen plötzlich das Licht ausgeht. Warum sich die Kunden in Duisburg trotzdem keine Sorgen zu machen brauchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesen Tagen meldeten sich besorgte Kunden bei den Stadtwerken, weil der Energie-Discounter „Stromio“ die Verträge mit seinen Kunden aufgrund der hohen Einkaufspreise gekündigt habe. Die Stadtwerke Duisburg übernehmen rund 5100 betroffene Kunden in der Stadt in die Versorgung mit Strom. Das teilte der örtliche Stromversorger jetzt mit.

„Die betroffenen Duisburgerinnen und Duisburger müssen sich keine Sorgen machen, dass sie an Weihnachten und um den Jahreswechsel herum ohne Strom auskommen müssen“, sagt Christian Theves, Leiter Privatkundenvertrieb bei den Stadtwerken. „Selbstverständlich übernehmen wir für die Menschen in der Stadt die Versorgung.“ Die Betroffenen müssten nichts machen und würden automatisch Vertragspartner bei den Stadtwerken im Grund- und Ersatzversorgungstarif.

Die Stadtwerke Duisburg setzten dem eigenen Bekunden nach auf „vorausschauende und langfristige Beschaffungsstrategien“. So sei der lokale Energieversorger beispielsweise in der Lage, zum 1. Januar 2022 den Strompreis zu senken. „Einen großen Teil der Energiemengen für 2022 haben wir schon vor dem massiven Preisanstieg an den Großhandelsmärkten eingekauft“, erklärt Theves. Alle Vertragskunden der Stadtwerke hätten eine Preisgarantie.

Die Stadtwerke Duisburg hätten in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Kunden von anderen Unternehmen übernommen, die die Lieferverträge ihrer Kunden gekündigt haben oder die Insolvenzverfahren eröffnen mussten. „Wir sehen in der derzeitigen Energiemarktkrise die Tendenz, dass Unternehmen, die ihre Energiemengen für ihre Kunden erst kurzfristig beschaffen, in wirtschaftliche Not kommen und die Belieferung einstellen“, sagt Torsten Hiermann, Leiter Vertrieb und Markt bei den Stadtwerken.

Er rät allen Verbrauchern zur Vorsicht: Die Preise der vermeintlichen Lockangebote vieler Billig-Anbieter seien häufig nicht wirtschaftlich kalkuliert und könnten die Discount-Versorger in eine wirtschaftliche Schieflage bringen.

Verunsicherte Verbraucher erhalten Informationen zu Tarifen der Stadtwerke Duisburg am Servicetelefon unter der Rufnummer 0203 – 39 39 39. Das gilt auch an Silvester von 8 bis 12 Uhr, Neujahr: jedoch nicht.

Am 28., 29. und 30. Dezember ist das Servicetelefon durchgehend von 8 bis 20 Uhr besetzt.

(RP)