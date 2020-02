Anmeldungen bis zum 1. März : Stadtwerke Duisburg suchen wieder neue Baumpaten

Duisburg Für die inzwischen schon neunte Baumpflanzaktion der Stadtwerke Duisburg am Samstag, 14. März 2020, werden wieder engagierte Baumpaten gesucht, die einen von den Stadtwerken gestifteten Baum pflanzen wollen.

Auf einem Areal am Toeppersee in Rumeln-Kaldenhausen können die Paten ab 11 Uhr einen Baum pflanzen. Wer am Vormittag keine Zeit hat, kann in diesem Jahr auch noch bis 15 Uhr an die Pflanzstelle kommen. Mitarbeiter der städtischen Forstverwaltung unterstützen die Baumpaten. Der Setzling wird mit einer Banderole versehen, auf der der Name des jeweiligen Paten oder der Patenfamilie steht. So kann jeder später „seinen“ Baum wiederfinden und dessen Wachstum weiterverfolgen. Eigene Spaten oder andere Gartenwerkzeuge müssen nicht mitgebracht werden, teilt das Energieversorgungsunternehmen noch mit. Seit 2009 pflanzen die Stadtwerke Duisburg gemeinsam mit Bürgern regelmäßig Bäume im Duisburger Stadtwald und im Naherholungsgebiet Toeppersee. Bisher wurden bei diesen Aktionen insgesamt schon über 6000 neue Bäume in die Erde gebracht, die nachhaltig das Klima schützen. Interessierte können sich noch bis Samstag, 1. März, online unter der Internetadresse www.stadtwerke-duisburg.de/baumpflanzaktion anmelden. Das geht auch per E-Mail an baumpflanzaktion@stadtwerke-duisburg.de oder per Postkarte an Stadtwerke Duisburg AG, Marketing, Postfach 10 13 54, 47013 Duisburg. Zur Anmeldung unter dem Stichwort „Baumpate“ werden Name, Anschrift und Telefonnummer benötigt sowie die Wunschaufschrift für die Banderole. Die Teilnahme an der Baumpflanzaktion ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.