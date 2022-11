Nach Chaos an der Hotline Stadtwerke Duisburg setzen Dezember-Abschläge komplett aus

Die Telefon-Hotline stand in den vergangenen Tagen nicht mehr still: Nach zahlreichen Nachfragen von Gaskunden zur staatlichen Soforthilfe haben die Stadtwerke Duisburg nun die Reißleine gezogen. Der lokale Energieversorger hat sich dazu entschlossen, die Dezember-Abschläge für alle, die zum 1. Dezember 2022 in der Gasbelieferung sind, vollständig auszusetzen. Das Verfahren soll somit vereinfacht werden.